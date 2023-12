CVD Equipment Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Das Anleger-Sentiment für Cvd Equipment war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen positive Diskussionen im Vordergrund standen. Nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine insgesamt positive Bewertung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Cvd Equipment mit 4,78 USD derzeit um -16,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen negativen Einschätzung führt. Betrachtet man jedoch den Zeitraum der letzten 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -39,49 Prozent, was ebenfalls eine negative Bewertung nach sich zieht.

Die Dividendenrendite von Cvd Equipment beträgt derzeit 0 %, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als negativ eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Cvd Equipment liegt bei 86,67, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,34, was auf eine neutrale Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamtbewertung für die Aktie.

