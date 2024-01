CVD Equipment Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cvd Equipment-Aktie liegt bei 56,57, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Wert wird durch die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen indiziert, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 51, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was sich auch in den Gesprächen der Anleger widerspiegelte. Über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses der Cvd Equipment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,55 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,75 USD weicht somit um -37,09 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt einen negativen Trend, mit einem letzten Schlusskurs von 5,26 USD, was einer Abweichung von -9,7 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch in dieser kurzfristigeren Betrachtung ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Cvd Equipment mit einer Rendite von -18,33 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 25,58 Prozent, wobei Cvd Equipment mit 43,91 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.