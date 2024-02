CVC Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die technische Analyse der Cvc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs 2,29 AUD beträgt, während der aktuelle Kurs bei 1,9 AUD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -17,03 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,12 AUD, was einem Abstand von -10,38 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Cvc deuten auf eine überwiegend negative Stimmung und Meinung in den letzten Wochen hin. Auch wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Erkenntnisse stuft unsere Redaktion die Aktie als "Schlecht" ein.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung rund um Cvc in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cvc-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 86, während der RSI der letzten 25 Tage bei 75 liegt. Daher erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Cvc-Aktie sowohl technisch als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet wird.