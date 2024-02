CVC Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine überwiegend negative Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag einen roten Wert an, was bedeutet, dass es keine positiven Diskussionen gab. An einem anderen Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch die Diskussionen über das Unternehmen Cvc waren vorwiegend negativ. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet und das Anleger-Sentiment insgesamt ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Ein weiteres Signal, das in der technischen Analyse verwendet wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI für die Cvc-Aktie zeigt einen Wert von 100 an, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist hingegen einen Wert von 65,52 auf, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Anleger-Sentiment verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionen zu Cvc wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, weshalb die Bewertung hier als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was dazu führt, dass das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Cvc-Aktie mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 2,3 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1,95 AUD liegt, was einem Unterschied von -15,22 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Wert von 2,15 AUD auf eine negative Entwicklung hin, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Cvc-Aktie somit auch in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.