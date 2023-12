CVB Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Aktienkurs von Cvb verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,52 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien der "Handelsbanken"-Branche durchschnittlich um 1,1 Prozent, was bedeutet, dass Cvb im Branchenvergleich eine Underperformance von -30,62 Prozent aufweist. Im "Finanzen"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr 10,9 Prozent, wobei Cvb um 40,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) wird Cvb als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 10,7, was einen Abstand von 35 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,42 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung bei Cvb festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine wesentliche Veränderung, weshalb Cvb auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cvb-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 16,25 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 20,67 USD liegt, was einem Unterschied von +27,2 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs von 17,99 USD über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+14,9 Prozent). Insgesamt erhält die Cvb-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.