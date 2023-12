CVB Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cvb liegt bei einem Wert von 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,91 für Handelsbanken deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie basierend auf fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, weist die Cvb-Aktie mit einem RSI-Niveau von 32,6 eine "Neutral"-Einstufung auf. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 32,48 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Cvb ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Analysten geben für Cvb insgesamt eine neutrale Einschätzung ab, wobei in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 21 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 3,45 Prozent steigen könnte. Auf Basis der Analystenmeinungen erhält die Cvb-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.