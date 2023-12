CVB Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der Finanzdienstleister Cvb hat in den letzten zwölf Monaten eine neutrale Analystenbewertung erhalten. Von insgesamt 1 Bewertungen fiel 1 neutral aus. In den vergangenen 30 Tagen wurde die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, basierend auf durchschnittlichen Kursprognosen von 21 USD, was einem potenziellen Anstieg um 2,04 Prozent entspricht. Die Stimmung auf sozialen Plattformen war überwiegend negativ, was zu einer schlechten Einstufung führte.

Die technische Analyse zeigt jedoch positive Signale, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 20,58 USD lag, was einem Anstieg von 26,34 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 17,47 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was auf eine positive charttechnische Bewertung hinweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cvb mit 4,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik führt.