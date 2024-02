CVB Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Cvb-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,83 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 139,02 Prozent darstellt. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 16,57 USD für die Cvb-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,74 USD, was einen Unterschied von +7,06 Prozent darstellt und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht nach sich zieht. Im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (18,91 USD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,19 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cvb-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten haben die Aktie der Cvb in den letzten zwölf Monaten mit 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 21 USD, was in Verbindung mit dem aktuellen Schlusskurs von 17,74 USD eine erwartete Kursentwicklung von 18,38 Prozent und somit eine "Gut"-Einstufung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der Analystenbewertungen die Einschätzung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Cvb überwiegend positiv diskutiert, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Cvb-Aktie in der technischen Analyse und gemäß der Analystenbewertungen als "Gut" eingestuft wird, während das Anleger-Sentiment ebenfalls positiv ausfällt.