CUE Energy Resources Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die fundamentalen Analyse zeigt, dass Cue Energy mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,8 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" bewertet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 30,28, was einen Abstand von 91 Prozent zum KGV von Cue Energy bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, mit einem RSI von 16,67 für die Bewegungen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 40, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen darauf hin, dass Cue Energy nur eine schwache Aktivität im Netz zeigt. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Cue Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,06 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,067 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +11,67 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,06 AUD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.