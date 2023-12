CUE Energy Resources Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse zeigt, dass die Cue Energy-Aktie derzeit ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt (0,06 AUD) als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (0,06 AUD) liegen nahe dem letzten Schlusskurs (+5 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu dieser Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse fällt auf, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cue Energy mit einem Wert von 3,08 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt (durchschnittliches KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 28), was die Aktie als "günstig" kennzeichnet und somit ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Cue Energy bei 0 Prozent, was 20,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion, da sie im Vergleich zu anderen Investitionen als unrentabel betrachtet wird.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, hat sich die Stimmung für Cue Energy in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. In den sozialen Medien wurde jedoch in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Diskussionsstärke neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.