CUE Energy Resources Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Der Aktienkurs von Cue Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Energie-Sektor eine Überperformance von 4,09 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -8,5 Prozent, und Cue Energy liegt aktuell um 4,09 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cue Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,06 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,067 AUD liegt, was einer Abweichung von +11,67 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +11,67 Prozent. Daher wird die Cue Energy-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist die Aktie von Cue Energy eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" einen geringeren Ertrag um 21,66 Prozentpunkte bedeutet. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Cue Energy-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.