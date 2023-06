CUBONIC schließt Partnerschaft mit Punch Powertrain zur Integration und Lieferung von Electric Drive Units in seinen PeopleMover und CargoMover eLCVs

Aachen, Sint-Truiden (ots) -- Strategische Partnerschaft zwischen CUBONIC und Punch Powertrain zur Integration und Lieferung von elektrischen Antriebseinheiten in CUBONICs leichten Nutzfahrzeugen (eLCVs) PeopleMover und CargoMover vereinbart.- Punch Powertrains Expertise in der Entwicklung von Elektroantrieben wird die Entwicklung von CUBONICs Transportlösungen für die letzte Meile beschleunigen.- Die Partnerschaft verdeutlicht CUBONICs Strategie, seine Kernkompetenz in der Systemintegration gemeinsam mit führenden Technologiepartnern auszubauen.CUBONIC, ein Pionier auf dem Gebiet nachhaltiger, individualisierbarer Lösungen für automatisierte und autonome elektrische leichte Nutzfahrzeuge (eLCV), und Punch Powertrain, ein Entwickler und Hersteller innovativer und nachhaltiger konventioneller, hybrider und elektrischer Antriebslösungen, haben eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung und Herstellung von CUBONICs PeopleMover und CargoMover eLCVs geschlossen. Im Rahmen der Partnerschaft wird Punch Powertrain die Integration seiner Electric Drive Units in die CUBONIC-Fahrzeugarchitektur unterstützen.Die Partnerschaft mit Punch Powertrain ermöglicht CUBONIC, die Entwicklung seiner einzigartigen PeopleMover- und CargoMover-Lösungen voranzutreiben und gleichzeitig mit einem agilen und innovativen Anbieter nachhaltiger Antriebslösungen zusammenzuarbeiten. CUBONIC profitert dabei von Punch Powertrains Expertise bei der Entwicklung von Mobilitätsanwendungen.CUBONIC entwickelt hoch individualisierbare elektrische LCV-Lösungen, die automatisiertes und autonomes Fahren, nahtlose Konnektivität mit den Ökosystemen seiner Kunden sowie verbesserte Produktivität und Rentabilität bieten. CUBONICs Kunden werden dabei von Anfang an in die Konzeption der modularen Fahrzeugarchitektur eingebunden, was ihnen eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten für CUBONICs PeopleMover- und CargoMover-Fahrzeuge ermöglicht.Punch Powertrain baut auf mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von elektrischen Antriebslösungen auf, investiert weltweit beständig in Forschung und Entwicklung und arbeitet mit modernsten Testeinrichtungen. Punch Powertrain wird sein Know-how bei der Entwicklung und Produktion von Antriebssystemen für New Energy-Fahrzeuge nutzen, um die Integration der Electric Drive Units in CUBONICs Fahrzeugarchitektur zu unterstützen. Diese werden in die fortgeschrittenen Prototypen des Unternehmens an seinem neuen Standort in Pulheim-Brauweiler, Deutschland, eingebaut.Günter Butschek, CEO bei CUBONIC, kommentiert: "Die strategische Partnerschaft zwischen Punch Powertrain und CUBONIC ermöglicht es uns, die Entwicklung unserer PeopleMover und CargoMover eLCVs schnell voranzutreiben. Mit Punch Powertrain haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte von Agilität, Innovation und Nachhaltigkeit teilt und dessen Expertise uns dabei hilft, den Transport von Personen und Gütern auf der letzten Meile mit unseren Lösungen nachhaltig zu verändern".Sébastien Mazoyer, CEO von Punch Powertrain, fügte hinzu: "Wir freuen uns, als Technologie- und Produktionspartner von CUBONIC unsere hochmodernen Elektroantriebe bereitstellen zu können. Diese Zusammenarbeit passt perfekt zu unserer Vision und unserem strategischen Ansatz, unseren Kunden mit unserem Know-how im Bereich der Elektromobilität einen Mehrwert zu bieten und die Markteinführung von deren Produkten zu beschleunigen. Unser Team ist entschlossen, CUBONIC dabei zu unterstützen, seinen Kunden ein differenziertes, attraktives Angebot zu machen. Gemeinsam bereiten wir uns auf die nächste Stufe des elektrischen Personen- und Gütertransports vor."Über CUBONICCUBONIC ist ein Pionier auf dem Gebiet nachhaltiger, individualisierbarer Lösungen für elektrische leichte Nutzfahrzeuge (eLCV), die automatisiertes und autonomes Fahren, nahtlose Konnektivität mit dem Ökosystem des Kunden sowie verbesserte Produktivität und Rentabilität bieten. Das Unternehmen - früher unter dem Namen Moove bekannt - wurde 2018 in Aachen als Lösungsanbieter für modulare elektrische LCVs der nächsten Generation mit Fokus auf den wachsenden EU-Markt gegründet. Angetrieben von der gemeinsamen Vision, ein nachhaltiges Fahrzeug zu entwickeln, das den Transport von Gütern und Personen auf der letzten Meile nachhaltig vernetzt, entwickelt ein Team aus Automobilingenieuren, Logistikexperten und Geschäftsleuten bahnbrechende und neu gedachte Lösungen für den Transport auf der letzten Meile, mit dem Ziel, den gesamten Wertschöpfungsprozess von Forschung und Entwicklung bis hin zum Produktverkauf und dem Ende des Produktlebenszyklus nachhaltig zu gestalten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.cubonic.de.Über Punch PowertrainPunch Powertrain nv ist ein unabhängiger globaler Automobilzulieferer von innovativen und energieeffizienten Antriebssträngen. Das Unternehmen baut auf 50 Jahre Exzellenz in der Entwicklung und Produktion von erstklassigen Getriebetechnologien auf und bietet stufenlose Getriebe (CVTs), Doppelkupplungsgetriebe (DCTs) sowie Hybrid- und Elektroantriebsstränge für Automobilhersteller weltweit an. 