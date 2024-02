CT Real Estate Investment Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "CT REIT":

Die technische Analyse der CT Real Estate Investment Trust-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 14,54 CAD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 14,02 CAD einen Abweichung von -3,58 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,49 CAD) weist mit einem Abstand von -3,24 Prozent zum letzten Schlusskurs eine ähnliche "Neutral"-Bewertung auf. Insgesamt erhält die CT Real Estate Investment Trust-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich beobachten, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für CT Real Estate Investment Trust in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) für die CT Real Estate Investment Trust-Aktie. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt aktuell einen Wert von 75,68, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 59, was darauf hinweist, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und die Diskussionen sich insbesondere mit den positiven Themen rund um CT Real Estate Investment Trust beschäftigten. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".