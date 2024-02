CTT Systems AB Aktie: Was wird das noch werden?

Die Stimmung unter den Anlegern von Ctt ist derzeit insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen hervorgeht. Dies spiegelt sich in den positiven Themen wider, die in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, und führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Anleger-Stimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Ctt wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet, was auf eine durchschnittliche Aktivität und eine stabile Stimmung hindeutet. Daher wird die Einschätzung in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ctt-Aktie sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage über dem Durchschnitt liegt, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ctt-Aktie liegt bei 45,65, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin.

Insgesamt ergibt sich daher für die Ctt-Aktie eine Gesamteinstufung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.