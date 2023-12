CTT Systems AB Aktie: Was noch aussteht!

Die Ctt-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 213 SEK verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 228 SEK lag, was einer Abweichung von +7,04 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Gut" bewertet. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 225,94 SEK, wobei der letzte Schlusskurs nur um +0,91 Prozent abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ctt-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ctt-Aktie beträgt 36,84 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25 beläuft sich auf 56,6, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in Bezug auf die Ctt-Aktie ergab die Analyse, dass die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderungen eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Ctt-Aktie zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge und fokussierte sich in den vergangenen Tagen weder auf positive noch negative Themen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt "Neutral"-Bewertung für die Ctt-Aktie hinsichtlich der Analyse der Anleger-Stimmung.