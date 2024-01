CTT Systems AB Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Ctt liegt bei 14,29, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ctt wird als neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ctt beschäftigte.

Die Kommunikation im Netz bezüglich der Aktie von Ctt zeigt eine übliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse erhält die Ctt-Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +7,28 Prozent des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.