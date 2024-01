CTT Systems AB Aktie: Füße still halten!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Ctt wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Ctt in den sozialen Medien in den letzten Tagen neutral. Auch die Themen, die von den Nutzern rund um Ctt diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Stärke der Diskussion, sprich die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ctt liegt bei 22,22, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was als neutral angesehen wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Gut" vergeben.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ctt verläuft aktuell bei 214,27 SEK, während der Aktienkurs selbst bei 233 SEK liegt, was einem Abstand von +8,74 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 228,22 SEK angenommen, was einer Differenz von +2,09 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Gut".