CTT Pharmaceutical Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse der Ctt Pharmaceutical zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,039 USD etwa 30 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Bewertung. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz von 95 Prozent zum GD200, was ebenfalls als positiv eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ctt Pharmaceutical liegt bei 34,12, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für die Ctt Pharmaceutical in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass die Anleger die Ctt Pharmaceutical in den letzten zwei Wochen eher neutral bewertet haben. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um den Wert waren neutral. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".