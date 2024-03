CTT Correios de Portugal SA-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "CTT-Correios De Portugal SA":

In den letzten vier Wochen wurde bei Ctt-correios De Portugal eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt dazu, dass die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in letzter Zeit abgenommen, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Tatsache erhält Ctt-correios De Portugal auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei der Betrachtung des 7-Tage-RSI liegt dieser momentan bei 8,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ctt-correios De Portugal-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Auch der RSI25 zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ctt-correios De Portugal-Aktie gemäß trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was auf einen Aufwärtstrend hinweist.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen hat ergeben, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Ctt-correios De Portugal positiv war. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung mit "Gut" eingestuft.