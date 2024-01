CTT Correios de Portugal SA Aktie: Das war ja klar …

In den letzten zwei Wochen wurde CTT-Correios de Portugal von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Diese Schlussfolgerung zieht unsere Redaktion aus der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf einem guten Niveau liegt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung der Anleger-Stimmung.

Während der letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über CTT-Correios de Portugal in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion ebenfalls als "gut" bewertet wird. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie geben Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf CTT-Correios de Portugal wurde in letzter Zeit deutlich mehr diskutiert als üblich, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein gutes Rating.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI), der in der technischen Analyse verwendet wird, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, zeigt sich für CTT-Correios de Portugal folgendes Bild. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 42,31 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie als "neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 49, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,5 EUR mit dem aktuellen Kurs von 3,555 EUR eine Abweichung von +1,57 Prozent aufweist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs von 3,54 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+0,42 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält CTT-Correios de Portugal daher aus charttechnischer Sicht eine neutrale Bewertung.