CTT Correios de Portugal SA Aktie: Das war ja klar …

In den letzten zwei Wochen wurde Ctt-correios De Portugal von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu, so unsere Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die aktuelle Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird, mit einem Wert von 63,64. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Analyse der Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Ctt-correios De Portugal in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ctt-correios De Portugal derzeit bei 3,49 EUR liegt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der Abstand zum GD200 beträgt 0 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,53 EUR, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt, da der Abstand -1,13 Prozent beträgt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".