CTT Correios de Portugal SA Aktie: Das hat Gewicht!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Ctt-correios De Portugal wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit diesem Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung daher als "Gut" einzustufen.

Aus einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 3,5 EUR für die Ctt-correios De Portugal-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,67 EUR, was einer Differenz von +4,86 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,6 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,94 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Einschätzung der Aktie basierend auf Sentiment und Buzz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 66,67 und für 25 Tage einen Wert von 49,07. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf verschiedenen Analysemethoden.