CTT Correios de Portugal SA Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien in Bezug auf Ctt-correios De Portugal war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. An einigen Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ctt-correios De Portugal eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Aus technischer Sicht wird die Ctt-correios De Portugal-Aktie als neutral bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 3,5 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,535 EUR lag. Dies entspricht einem Unterschied von +1 Prozent. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ctt-correios De Portugal-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (34,62 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (50,52 Punkte) erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Stimmung und das Diskussionsvolumen in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Stimmung als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Veränderung der Anzahl der Beiträge.

Zusammenfassend erhält Ctt-correios De Portugal aufgrund dieser Analyse insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.