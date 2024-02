CTT Correios de Portugal SA Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "CTT-Correios De Portugal SA":

Die Ctt-correios De Portugal-Aktie wird aktuell auf einem Niveau von 3,675 EUR gehandelt. Vergleicht man diesen Wert mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 3,5 EUR, ergibt sich eine Abweichung von +5 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,59 EUR nahe dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +2,37 Prozent entspricht. Daher erhält die Ctt-correios De Portugal-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ctt-correios De Portugal liegt bei 51,85, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt besonders positive Anleger-Stimmung bei Ctt-correios De Portugal. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie.