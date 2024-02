CTT Correios de Portugal SA Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "CTT-Correios De Portugal SA":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was ein gutes Zeichen für das Unternehmen Ctt-correios De Portugal ist. Das Anleger-Sentiment wurde als "Gut" bewertet, da das Stimmungsbarometer über den analysierten Zeitraum hinweg überwiegend positiv ausfiel.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls untersucht, wobei die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung berücksichtigt wurden. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Ctt-correios De Portugal blieb in diesem Zeitraum relativ konstant, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Ctt-correios De Portugal mit 3,7 EUR derzeit +2,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +5,71 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie liegt aktuell bei 48,28, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit eine Einstufung von "Neutral" erhält. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt neutrale Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse für die Aktie von Ctt-correios De Portugal.