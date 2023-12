CTT Correios de Portugal SA Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "CTT-Correios De Portugal SA":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ctt-correios De Portugal liegt der RSI7 aktuell bei 44,12 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,72, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Ctt-correios De Portugal-Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um Ctt-correios De Portugal in den sozialen Medien angesprochen, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt und somit eine "Gut"-Einstufung erzeugt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich Ctt-correios De Portugal in einem neutralen Trend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion haben sich signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Ctt-correios De Portugal somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz.