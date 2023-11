CTS Eventim steigert Umsatz und operativen Gewinn dank Superstar-Veranstaltungen

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter CTS Eventim hat dank mehrerer Großveranstaltungen und einer stärkeren Nachfrage nach Tickets in den ersten neun Monaten 2023 Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert. Zwischen Januar und September stieg der Erlös gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 1,75 Milliarden Euro, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Dabei profitierte der Konzern von Konzertreihen wie der langersehnten "The Eras Tour" der US-Sängerin Taylor Swift und Auftritten von Paul McCartney, die beiden im kommenden Jahr anstehen. Hier liefen die Vorverkäufe gut.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag mit 343,3 Millionen Euro rund ein Drittel über dem Vorjahreswert. Darin enthalten sind allerdings auch Entschädigungszahlungen des Bundes für die geplatzte Pkw-Maut an AutoTicket, einem Gemeinschaftsunternehmen von CTS Eventim und des österreichischen Maut-Spezialisten Kapsch. Unter dem Strich verdiente CTS im Dreivierteljahr gut 205 Millionen Euro nach 131 Millionen vor einem Jahr.

Die Anfang Oktober angehobene Jahresprognose bekräftigte der Konzern. So rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von weit über zwei Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis soll deutlich über 400 Millionen Euro liegen. Dabei dürften auch die vielen geplanten Konzerte und Veranstaltungen zum Jahresende helfen, hieß es./ngu/mis