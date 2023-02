CTS Eventim sorgt für Rekordjahr 2022

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Auf Basis vorläufiger Zahlen verzeichnet die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306) für das Geschäftsjahr 2022 eine starke Geschäftsentwicklung.

Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr (408 Mio. Euro) um 372 % auf 1,924 Mrd. Euro. Damit erreicht der CTS EVENTIM Umsatz eine neue Rekordmarke von knapp zwei Milliarden Euro – ein Anstieg von 33 % gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2019 vor der COVID-19-Pandemie. Der deutliche Zuwachs wurde sowohl vom Ticketing- als auch vom Live Entertainment-Segment getragen.

Das normalisierte Konzern-EBITDA betrug in 2022 384 Mio. Euro, nach 208 Mio. Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres und 287 Mio. Euro in 2019.

Im Segment Ticketing erreichten die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2022 541 Mio. Euro (VJ: 224 Mio. Euro) und liegen damit 12 % über dem Niveau des Jahres 2019 (482 Mio. Euro). Das normalisierte EBITDA betrug 2022 263 Mio. Euro (VJ: 177 Mio. Euro), was einem Zuwachs von 20 % gegenüber dem Jahr 2019 (220 Mio. Euro) entspricht.

Die Erlöse im Segment Live Entertainment kletterten im Geschäftsjahr 2022 auf 1.409 Mio. Euro (VJ: 191 Mio. Euro), ein deutliches Plus von 43 % gegenüber dem Wert von vor drei Jahren (986 Mio. Euro). Das normalisierte EBITDA betrug 2022 121 Mio. Euro (VJ: 31 Mio. Euro) und lag damit fast doppelt so hoch wie im Geschäftsjahr 2019 (66 Mio. Euro).

CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie „Rock am Ring“, „Rock im Park“, „Hurricane“, „Southside“ oder „Lucca Summer“. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London.



Chart: CTS EVENTIM AG & Co. KGaA | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de