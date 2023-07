CTS Eventim: Kursziel von 71,40 EUR laut Analysten - ein Potential von +23,10%

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim konnte gestern eine Kursentwicklung von -0,26% verzeichnen. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben eine positive Bilanz mit einem Wachstum von +0,96%. Der Markt scheint derzeit neutral zu sein.

Dennoch sehen Bankanalysten das Potenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel in Höhe von 71,40 EUR. Sollte sich dies bewahrheiten, eröffnet sich den Investoren ein mögliches Plus an Wert bis zu +23,10%.

2 Analysten beurteilen die Aktie als starken Kauf und 6 weitere als etwas optimistisch bewerteten “Kauf”. Mit einer neutrale Bewertung positionierten sich 6 Experten während nur noch 1 ein Verkaufsrating vorschlägt.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 3,60.