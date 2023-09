CTS Eventim: Kursziel von 71,40 EUR eröffnet Investoren ein Potential von +23,53%

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Am gestrigen Handelstag hat CTS Eventim eine Kursentwicklung von +3,86% hingelegt. In den vergangenen fünf Tagen betrug die Gesamtrendite der Aktie damit +0,61%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre mittelfristige Kursziel von CTS Eventim bei 71,40 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, würde sich ein Anlagepotential in Höhe von +23.53% für Investoren ergeben.

Obwohl nicht alle Experten diese Einschätzung teilen und einige Analysten die Aktie mit “halten” oder sogar “verkaufen” bewerten würden (insgesamt nur einer), sehen die meisten Optimisten darin einen starken Kauf – insbesondere wenn man das positive Guru-Rating hinzuzieht (“Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,62).

Zusammengefasst scheint es sich also um eine interessante Gelegenheit für...