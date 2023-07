CTS Eventim: Kursziel bei 71,40 EUR - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim hat in den letzten fünf Handelstagen einen negativen Trend aufgewiesen und verlor gestern weitere -1,79% an Wert. Insgesamt steht ein Minus von -1,17% zu Buche. Das sorgt für pessimistische Stimmung am Markt.

Doch einige Bankanalysten glauben weiterhin an das Unternehmen und sehen die Aktie als unterbewertet an. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 71,40 EUR und damit um +12,89% über dem aktuellen Preisniveau.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,60 unverändert gegenüber der Vorwoche.

Von insgesamt 15 befragten Experten geben 2 eine Kaufempfehlung ab und weitere 6 raten zum Kauf der Aktie. Sechs Analysten halten die Papiere von CTS Eventim für fair bewertet (Halten) und nur einer sieht sie als Verkaufskandidaten. Damit sind aktuell +53,33% der Befragten optimistisch gestimmt.

Für Anleger...