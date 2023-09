CTS Eventim: Kursziel bei 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim hat am letzten Handelstag mit einem Plus von +1,79% überrascht. Innerhalb der letzten Woche lag die Performance allerdings bei -0,09%, was neutralen Trend anzeigt.

Dennoch zeigen sich Bankanalysten optimistisch hinsichtlich des mittelfristigen Kursziels von CTS Eventim. Dieses liegt aktuell bei 71,40 EUR und würde somit ein Potenzial von +32,47% für Investoren eröffnen.

Von insgesamt 16 Analysteneinschätzungen empfehlen derzeit 9 den Kauf der Aktie oder halten sie zumindest für positiv (“halten”). Nur einer spricht sich weiterhin für einen Verkauf aus und sechs Experten vergeben das Rating “halten”. Der Anteil positiver Einschätzungen liegt damit bei +56,25%.

Das bewährte Guru-Rating bleibt mit dem Wert 3,62 unverändert und unterstützt die positive Prognose für CTS Eventim.