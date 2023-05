CTS Eventim: Kursziel bei 69,36 €

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim ist unterbewertet und könnte ein großes Potenzial bieten.

• Am 05.05.2023 verzeichnete CTS Eventim einen Anstieg um +2,78%.

• Das Kursziel beträgt derzeit 69,36 € mit einem Potenzial von +20,94%.

• Das Guru-Rating liegt nun bei 3,87 nach zuvor ebenfalls 3,87.

Obwohl die letzten fünf Handelstage für CTS Eventim mit einem Rückgang von -3,78% endeten und eine pessimistische Stimmung am Markt herrschte,

glauben Bankanalysten an große Chancen für Investoren in dieser Aktie.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund der schwachen jüngsten Marktentwicklung.

4 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie; weitere vier sehen sie positiv als “Kauf” bewertet.

Vier Experten haben...