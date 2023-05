CTS Eventim: Kurspotenzial von fast 8% laut Analystenmeinungen

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim verzeichnete am Vortag eine positive Kursentwicklung von +2,23%, was in einem Zeitraum von fünf Handelstagen (+10,02%) resultierte. Die Marktstimmung ist folglich ziemlich optimistisch.

Analysten halten dennoch das mittelfristige Kursziel für bei 69,36 EUR und attestieren der Aktie ein Potenzial von +7,87%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung. Von insgesamt 15 Bewertungen sprechen vier für einen “starken Kauf”, sechs für einen “Kauf”, vier empfehlen die Aktie zu “halten” und lediglich einer rät zum Verkauf. Dies führt zu einer überwiegend optimistischen Haltung (66,67%).

Das Guru-Rating liegt jetzt bei 3,87 Punkten nach dem gleichen Wert zuvor (“Guru-Rating ALT”).