CTS Eventim: Kurspotenzial von fast 28 Prozent

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie des Ticketverkäufers CTS Eventim wird aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 73,44 EUR und damit um +27,94% über dem aktuellen Kurs.

• CTS Eventim legt am 12.10.2023 um +0,61% zu

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 73,44 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,76

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie von CTS Eventim um +0,61%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein Plus von insgesamt +1,77%, was auf eine derzeit positive Markteinschätzung hindeutet.

Doch wie sehen die Experten das? Laut Bankanalysten hat die Aktie ein Potenzial von fast 28 Prozent und ist somit deutlich unterbewertet. Allerdings stimmen nicht alle Analysten dieser Einschätzung zu.

Während drei Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und acht weitere sie zum Kauf raten aber...