CTS Eventim: Kurspotenzial von 20,81% bei mittelfristigem Kursziel von 71,40 EUR

Die Aktie des Konzerns CTS Eventim wird nach Ansicht der Analysten am Markt aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 71,40 EUR und eröffnet Anlegern ein Potenzial von +20,81%. Allerdings sehen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund einer schwachen Kursentwicklung in letzter Zeit so.

• Am 03.08.2023 hatte CTS Eventim eine stabile Entwicklung mit einem Wert von 0,00%

• Das aktuelle Mittel-Kursziel beläuft sich auf einen Betrag von 71,40 EUR

• Die Bewertung des Guru-Ratings bleibt unverändert bei einem Wert von 3,60

In den vergangenen fünf Handelstagen hat die Aktie eine negative Performance (-6,26%) gezeigt und scheint demnach pessimistische Tendenzen zu verfolgen.

Dennoch gibt es auch positive Stimmen: Zwei Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und sechs weitere bewerten sie als...