CTS Eventim: Kurspotenzial bei +26,37% - Analysteneinschätzungen

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim hat sich gestern um -2,25% am Finanzmarkt entwickelt. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis auf -0,88%, was zeigt, dass der Markt aktuell relativ neutral gestimmt ist.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 71,40 EUR für die CTS Eventim Aktie. Das würde Investoren ein potenzielles Gewinnwachstum in Höhe von +26,37% ermöglichen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der jüngsten Entwicklung mit einem neutralen Trend.

Aktuell empfehlen 2 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 7 bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch (“Kauf”). 6 Experten haben eine neutrale Haltung (“halten”) eingenommen während nur noch einer die Aktie zum Verkauf empfiehlt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine positive...