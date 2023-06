CTS Eventim: Bankanalysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend verzeichnet und am gestrigen Tag lediglich -0,43% an Wert eingebüßt. Derzeit beträgt das Kursziel laut Durchschnittseinschätzung der Bankanalysten 71,40 EUR – eine Erhöhung um +1,71% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• CTS Eventim mit -0,43% am 08.06.2023

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 71,40 EUR

• Starker Kauf für die Aktie von vier Analysten empfohlen

Die positive Einschätzung spiegelt sich auch im Guru-Rating wider: Nachdem dieses zuvor auf “Guru-Rating ALT” gelegen hatte, beläuft es sich nun auf ein durchschnittliches Rating von 3,87 nach 3,87.

Während einige Experten optimistisch sind und die Aktie als starkes Kaufsignal bewerten (4 Analysten), zeigen sich andere eher neutral (4 Analysten) oder raten sogar zum Verkauf (1...