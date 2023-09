CTS Eventim: Bankanalysten sehen großes Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim hat in der vergangenen Woche insgesamt 2,99% verloren. Gestern allein gab es einen Rückgang um 2,55%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotzdem sind viele Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein Kurspotenzial von +33,33% aufweist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 71,40 EUR.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung – während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sieben weitere mit “Kauf” bewerten, halten sich sechs andere eher neutral und einer rät zum Verkauf.

Dennoch bleibt das Guru-Rating bei 3,62 unverändert positiv.