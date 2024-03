CTS Eventim-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Cts Eventim &-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 87, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Bewertung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder über- noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Cts Eventim &-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cts Eventim &-Aktie bei 73,75 EUR liegt und somit +19,55 Prozent von der GD200 (61,69 EUR) entfernt ist, was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 68,85 EUR, was bedeutet, dass auch hier ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +7,12 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Cts Eventim &-Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Cts Eventim &-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um die Aktie, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Cts Eventim &-Aktie in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Dies wird durch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien und ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer bestätigt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

