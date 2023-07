CTS Eventim: Analysten sind optimistisch - Kursziel 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg um +5,24% verzeichnet und auch gestern konnte sie sich mit einem weiteren Plus von +2,02% behaupten. Die Stimmung am Markt ist demnach relativ zuversichtlich.

Das mittelfristige Kurspotenzial von CTS Eventim sehen die Bankanalysten bei 71,40 EUR – ein Plus von +12,89% gegenüber dem aktuellen Kurs. Während zwei Analysten die Aktie als stark kaufenswert erachten und sechs weitere zum Kauf raten, empfehlen sechs Experten das Halten der Aktie. Nur ein Analyst spricht sich für den Verkauf aus.

Insgesamt überwiegt also eine positive Einschätzung seitens der Analystenschaft: Der Anteil der Optimisten beträgt hierbei +53,33%. Auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,60 liegen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Für...