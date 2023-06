CTS Eventim: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung von -10,28% verzeichnet. Gestern sank der Kurs um weitere -2,19%, was die pessimistische Stimmung am Markt unterstreicht.

Trotzdem sind Bankanalysten davon überzeugt, dass das wahre Kursziel von CTS Eventim bei 71,40 EUR liegt – ein Potenzial von +23% im Vergleich zum aktuellen Preis. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Tage.

Aktuell empfehlen 4 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 6 als Kauf. Nur noch einer rät zum Verkauf während sich vier für ein Halten aussprechen. Das Guru-Rating wurde nun auf 3,87 verbessert.