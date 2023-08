CTS Eventim: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim hat in den vergangenen fünf Handelstagen nur wenig Bewegung gezeigt und liegt aktuell bei einem leichten Plus von +0,08% am Finanzmarkt. Die Stimmung der Bankanalysten ist jedoch eindeutig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 71,40 EUR – eine Steigerung um +15,53%, falls die Prognose zutrifft.

• CTS Eventim mit leichtem Plus von +0,08%

• Mittelfristiges Kursziel bei 71,40 EUR

• Anteil optimistischer Analysten liegt bei +53,33%

Derzeit empfehlen zwei Analysten einen starken Kauf der Aktie und sechs weitere setzen auf ein “Kauf”-Rating. Sechs Experten bewerten das Papier als “halten” und einer sieht es nach wie vor kritisch als “Verkauf”. Insgesamt sind damit mehr als die Hälfte (53%) der befragten Analysten immer noch optimistisch für CTS Eventim gestimmt.

Das bestätigt auch das...