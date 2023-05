CTS Eventim: Analysten sehen Potenzial von 20,94% - Kursziel bei 69,36 €

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim hat in den letzten fünf Handelstagen einen Abwärtstrend verzeichnet und um -3,78% an Wert verloren. Gestern konnte sie jedoch ein Plus von +2,78% verbuchen. Die Marktstimmung bleibt indes pessimistisch.

Dennoch sind die Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen das mittelfristige Kursziel bei 69,36 €. Bei einer aktuellen Bewertung des Unternehmens würde dies einem Potenzial von +20,94% entsprechen.

Vier Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf und weitere vier bewerten sie als positiv mit “halten”. Nur ein einziger Experte spricht sich für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating ist aktuell auf 3,87 angestiegen (vorher: “Guru-Rating ALT”). Insgesamt zeigt sich eine positive Einschätzung durch etwa 80% der beteiligten Analysten.