CTS Eventim: Analysten sehen Potenzial von +13,24%

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie des Ticketing-Unternehmens CTS Eventim verzeichnete gestern einen Kursrückgang von -0,71%. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Minus auf -3,15%, was für eine pessimistische Stimmung am Markt spricht.

Allerdings sind Bankanalysten anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 71,40 EUR – aktuell ein Potenzial von +13,24%. Von insgesamt 15 Analysten empfehlen 8 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Weitere sechs Experten halten sie zumindest für haltenswert. Lediglich einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,60.