CTS Eventim: Analysten sehen Kursziel von 71,40 EUR

Die Aktie von CTS Eventim hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt. Gestern konnte jedoch ein Plus von +1,73% verzeichnet werden. Die Bankanalysten sind sich einig, dass die Aktie derzeit nicht richtig bewertet ist und das wahre Kursziel bei 71,40 EUR liegt, was einem Potenzial von +21,12% entspricht.

• CTS Eventim legte am 04.08.2023 um +1,73% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 71,40 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +53,33%

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,60

Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sechs weitere sie mit “Kauf” bewerten – jedoch ohne Euphorie -, sind sechs Experten neutral eingestellt und halten die Aktienposition. Ein weiterer Analyst rät dazu diese abzustoßen.

