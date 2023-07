CTS Eventim: Analysten sehen Kursziel bei 71,40 EUR - Potenzial von +13,24%

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim verzeichnete gestern an der Börse einen Rückgang um -0,71%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse sogar um insgesamt -3,15%, was auf eine momentan pessimistische Marktsituation hindeutet. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Potenzial des Unternehmens noch nicht erkannt wurde.

Das mittelfristige Kursziel für CTS Eventim liegt aktuell bei 71,40 EUR und bietet Investoren ein potenzielles Wachstum von +13,24%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Entwicklung. Derzeit empfehlen jedoch acht Analysten (53%) den Kauf sowie sechs weitere (40%) halten die Aktie.

Insgesamt hat das Guru-Rating mit 3,60 seine positive Einschätzung beibehalten.