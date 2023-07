CTS Eventim: Analysten sehen Kursziel bei 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung von +4,61% hingelegt. Am gestrigen Tag verzeichnete das Unternehmen einen Zuwachs von +0,08%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel von CTS Eventim liegt laut Bankanalysten bei 71,40 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +18,70%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen zwei Analysten die Aktie als “stark kaufen”, sechs weitere bewerten sie mit “kaufen” und sechs halten sie für neutral. Nur ein Experte sieht die Aktie als Verkauf an. Insgesamt sind somit +53,33% der Analysten zumindest noch optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,60 – wie es auch zuvor schon war.