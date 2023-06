CTS Eventim: Analysten sehen Kursziel bei 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Mit einer positiven Performance von +1,61% am gestrigen Tag konnte die Aktie von CTS Eventim ihre Wochengewinne auf +8,96% ausbauen. Die Stimmung am Markt scheint also relativ gut zu sein.

Dennoch sind sich Bankanalysten einig: Das wahre Potenzial der Aktie steckt noch immer in ihrem mittelfristigen Kursziel. Dieses liegt im Durchschnitt bei 71,40 EUR und würde Investoren eine Rendite von +2,96% bescheren.

Aktuell empfehlen vier Analysten die Aktie als „starken Kauf“, sechs weitere setzen das Rating auf „Kauf“. Vier Experten halten sie für eine zumindest kurzfristige Halteposition geeignet und nur ein einziger rät zum Verkauf. Insgesamt stehen demnach +66,67% aller Analysteneinschätzungen einem positiven Trend gegenüber – unterstützt durch den Guru-Rating-Indikator mit einem Wert von 3,87 nach 3,87.