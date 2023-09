CTS Eventim: Analysten sehen Kurspotenzial von +33,71%

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim hat in den vergangenen fünf Handelstagen -2,55% verloren und gestern weitere -1,02%. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 71,40 EUR und somit um +33,71% über dem aktuellen Kurs.

• CTS Eventim am 25.09.2023 mit -1,02%

• Mittelfristiges Kursziel: 71,40 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,62

Trotz des schwachen Trends halten viele Experten an ihrer positiven Einschätzung fest. So empfehlen zwei Analysten die Aktie als starken Kauf und sieben als Kauf. Sechs Experten raten dazu zu halten und nur ein einziger sieht einen Verkauf der CTS-Eventim-Aktien als sinnvoll an.

Das bedeutet für Anleger ein Potenzial von +56,25%, sollten sich die optimistischen Prognosen durchsetzen.

Zudem spricht das gute Bewertungsergebnis “Guru-Rating” für eine...